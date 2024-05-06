الإثنين 06 مايو 2024
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طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة في 10 دقائق

سلطة الرنجة بالطحينة
سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة محور بحث الملايين من المصريين حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالتزامن مع أعياد الربيع 2024 المرتبط بتناول وجبة الأسماك المملحة في تجمعات عائلية ضمن فاعليات الاحتفال السنوي وذلك منذ العصر الفرعوني في مصر القديمة.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

تبحث ربات البيوت على طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة في 10 دقائق عبر جوجل وذلك منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين 6 مايو 2024 والذي يصادف احتفال شم النسيم العيد الفرعوني ويمكن معرفة المقادير كما يلي:-

  • كيلو رنجة جيدة.
  • كمية من البصل الأخضر مقطع مكعبات.
  • كمية من الفلفل المقطع مكعبات.
  • كمية من الطماطم المقطعة مكعبات.
  • كمية من البنجر مقطع مكعبات.
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • زعتر.
  • شبت.
  • خل.
  • شطة.
  • كمون.
  • ليمون.
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إحتفالًا بعيد شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة وتنظيفها في المنزل

طريقة تحضير سلطة الرنجة 

هناك عدة خطوات لعمل سلطة الرنجة في شم النسيم 2024 تعرضها خلال السطور التالية:-

  • الخطوة الأولى: أمرجي الليمون والشطة والخل والملح والكمون والزيت والشبت واتركيه جانبا.
  • الخطوة الثانية: أحضري وعاء أخرى وضعي فيه كمية من الطماطم المقطعة البصل المقطع والفلفل المطقع.
  • الخطوة الثالثة: قومي بتنظيف الرنجة وتقطيعها مكعبات كبيرة.
  • الخطوة الرابعة: ضيفي على الرنجة صوص الليمون والخل.
  • الخطوة الخامسة: ضيفي كمية من الطحينة على الرنجة والبصل والفلفل والطماطم.
  • الخطوة السادسة: زيني الرنجو بالبقدونس والشبت وقدميها على السفرة.
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تنظيف الرنجة في شم النسيم 

يجب تنظيف الرنجة جيد قبل وضعها على السفرة المصرية أثناء احتفالات شم النسيم سواء في طبق رئيسي أو طبق جانبي مثل السلطة وما إلى ذلك لذلك سنعرض خلال السطور التالية:-

  • احضار قطعة من البلاسيتك للتأكد من نظافة المكان الذي يتم تطيف الرنجة فيه.
  • احضار أوادات التنظيف مثل سكين صغير.
  • قطع الرأس باستخدام السكين الصغير.
  • قطع الذيل وفتح البطن وتنظيفها جيد.
  • تزع الجلد وتخليص لحم الرنجة منه جيد.
  • عصرليمون وخل للتأكد من التخلص من الأملاح الزائدة قبل التقطيع.
  • التخلص من البلاسيتك في القمامة.

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