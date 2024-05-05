الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

السعرات الحرارية في الفسيخ.. وأسعاره بالأسواق

الفسيخ
الفسيخ

زاد البحث عن السعرات الحرارية في الفسيخ عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل ساعات فقط من الاحتفال بشم النسيم حيث تعد المأكولات البحرية من الوجبات المفضلة للمصريين في احتفالات الربيع وذلك وسط المناظر الخلابة في المتنزهات العامة والحدائق.

السعرات الحرارية في الفسيخ

يمكن حساب السعرات الحرارية في الفسيخ حيث يعد من الوجبات التي يرغب الملايين من المواطنين في تناولها خلال شم النسيم حيث تعد من المأكولات التي تسبب زيادة الوزن لأنها تحتوي على نسب كبيرة من الأملاح التي تخون في الجسم وتعد فاتحة للشهية ويتم يتناولها في أعياد الربيع بكثرة دون ضوابط لذلك فهي تدمر الريجيم حيث تحتوي على سعرات حرارية كما يلي:-

  • يحتوي 100 جرام من الفسيخ على ما يقرب من 205 إلى 300 سعر حراري.
  • يحتوي 100 جرام من الرنجة على ما يقرب من 180 إلى 200 سعر حراري.
  • يحتوي 100 جرام من السردين على ما يقرب من 200 إلى 220 سعر حراري.

أسعار الرنجة قبل شم النسيم 2024.. أسعار الفسيخ في الأسواق

الفسيخ بـ190 جنيهًا.. تراجع كبير فى أسعار الأسماك ببورسعيد

أسعار الفسيخ في الأسواق المصرية 2024

جاءت متوسط أسعار الفسيخ في الأسواق المصرية 2024 قبيل ساعات فقط من احتفالات شم النسيم كما يلي:-

  • سجل سعر كيلو الفسيخ ملح خفيف في الأسواق المصرية مع اقتراب شم النسيم نحو 500 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الفسيخ ملح وسط في الأسواق المصرية مع اقتراب شم النسيم نحو 450 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الفسيخ المخلي في الأسواق المصرية مع اقتراب شم النسيم نحو 475 جنيه.
  • يتراوح سعر علبة الفسيخ وزن 200 جرام من 60 إلى 80 جنيه.
  • يتراوح سعر علبة الفسيخ فيلية وزن 350 جنيه من 120 إلى 150 جنيه.
  • يتراوح سعر علبة القسيخ الفيلية المخلي وزن 200 جرام من 100 إلى 120 جنيه.
  • يتراوح وزن علبة الفسيخ البوري جزل وزن 350 جرام نت 130 إلى 150 جنيه.

أشهرها "كلب البحر".. أسعار الفسيخ والرنجة في سوق كوم أمبو (صور)

سحب عينات من الفسيخ وحملات تموينية مكبرة على أسواق الإسكندرية

اقرأ أيضا 

أسعار الرنجة قبل شم النسيم 2024

السعرات الحرارية في الفسيخ السعرات الحرارية الفسيخ اسعار الفسيخ كيلو الفسيخ ملح خفيف كيلو الفسيخ ملح وسط

مواد متعلقة

اجازات شهر يونيو 2024 الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع

أسعار الرنجة قبل شم النسيم 2024.. أسعار الفسيخ في الأسواق

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة والقليوبية

سعر سبيكة الذهب btc.. وأسعار السبائك الذهبية في مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. ووسائل الدفع المعتمدة 2024

حالة طقس عيد القيامة 2024 الأحد 5 مايو

الأكثر قراءة

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله