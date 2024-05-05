السعرات الحرارية في الفسيخ.. وأسعاره بالأسواق

زاد البحث عن السعرات الحرارية في الفسيخ عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل ساعات فقط من الاحتفال بشم النسيم حيث تعد المأكولات البحرية من الوجبات المفضلة للمصريين في احتفالات الربيع وذلك وسط المناظر الخلابة في المتنزهات العامة والحدائق.

السعرات الحرارية في الفسيخ

يمكن حساب السعرات الحرارية في الفسيخ حيث يعد من الوجبات التي يرغب الملايين من المواطنين في تناولها خلال شم النسيم حيث تعد من المأكولات التي تسبب زيادة الوزن لأنها تحتوي على نسب كبيرة من الأملاح التي تخون في الجسم وتعد فاتحة للشهية ويتم يتناولها في أعياد الربيع بكثرة دون ضوابط لذلك فهي تدمر الريجيم حيث تحتوي على سعرات حرارية كما يلي:-

يحتوي 100 جرام من الفسيخ على ما يقرب من 205 إلى 300 سعر حراري.

يحتوي 100 جرام من الرنجة على ما يقرب من 180 إلى 200 سعر حراري.

يحتوي 100 جرام من السردين على ما يقرب من 200 إلى 220 سعر حراري.

أسعار الفسيخ في الأسواق المصرية 2024

جاءت متوسط أسعار الفسيخ في الأسواق المصرية 2024 قبيل ساعات فقط من احتفالات شم النسيم كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفسيخ ملح خفيف في الأسواق المصرية مع اقتراب شم النسيم نحو 500 جنيه.

سجل سعر كيلو الفسيخ ملح وسط في الأسواق المصرية مع اقتراب شم النسيم نحو 450 جنيه.

سجل سعر كيلو الفسيخ المخلي في الأسواق المصرية مع اقتراب شم النسيم نحو 475 جنيه.

يتراوح سعر علبة الفسيخ وزن 200 جرام من 60 إلى 80 جنيه.

يتراوح سعر علبة الفسيخ فيلية وزن 350 جنيه من 120 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر علبة القسيخ الفيلية المخلي وزن 200 جرام من 100 إلى 120 جنيه.

يتراوح وزن علبة الفسيخ البوري جزل وزن 350 جرام نت 130 إلى 150 جنيه.

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