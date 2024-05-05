الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة والقليوبية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 حيث تم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب في المدارس.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة 

جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والذي تم اعتماده رسميا من قبل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 كما يلي:-

  • امتحان مادة اللغة الإنجليزية يعقد يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024.
  • امتحان مادة اللغة العربية يعقد يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.
  • امتحان مادة العلوم يعقد يوم السبت الموافق 11 مايو 2024.
  • امتحان مادة الجبر يعقد يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024.
  • امتحان مادة الدرياسات الاجتماعية يعقد يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024.
  • امتحان مادة الهندسة يعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عودته من الامتحانات ببورسعيد

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة 

  • امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي يعقد يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يعقد يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.
  • امتحان مادة الهندسة يعقد يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية يعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.
  • امتحان مادة العلوم والتربية الفنية يعقد يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.
  • امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية يعقد يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.
txt

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي والأدبي

txt

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقليوبية

  • امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي يعقد يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.
  • امتحان مادة العلوم والتربية الفنية يعقد يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية يعقد يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024.
  • امتحان مادة اللغة الهندسة والتربية الفنية يعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء يعقد يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.
  • امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي يعقد يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

 

اقرأ أيضا 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية 2024 امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الصف الثالث الاعدادي

مواد متعلقة

سعر سبيكة الذهب btc.. وأسعار السبائك الذهبية في مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. ووسائل الدفع المعتمدة 2024

حالة طقس عيد القيامة 2024 الأحد 5 مايو

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي والأدبي

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024.. والتخصصات المطلوبة

رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 .. وموعد إعلان أسماء الفائزين

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين