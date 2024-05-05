جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة والقليوبية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 حيث تم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب في المدارس.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والذي تم اعتماده رسميا من قبل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 كما يلي:-

امتحان مادة اللغة الإنجليزية يعقد يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024.

امتحان مادة اللغة العربية يعقد يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

امتحان مادة العلوم يعقد يوم السبت الموافق 11 مايو 2024.

امتحان مادة الجبر يعقد يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024.

امتحان مادة الدرياسات الاجتماعية يعقد يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024.

امتحان مادة الهندسة يعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي يعقد يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يعقد يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

امتحان مادة الهندسة يعقد يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية يعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

امتحان مادة العلوم والتربية الفنية يعقد يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية يعقد يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقليوبية

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي يعقد يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

امتحان مادة العلوم والتربية الفنية يعقد يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية يعقد يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024.

امتحان مادة اللغة الهندسة والتربية الفنية يعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء يعقد يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي يعقد يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

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