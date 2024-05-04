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محمد الباز

منوعات

حالة طقس عيد القيامة 2024 الأحد 5 مايو

حالة طقس عيد القيامة
حالة طقس عيد القيامة 2024

يبحث الملايين من الأقباط عن حالة طقس عيد القيامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للاحتفال وسط طبيعة خلابة وجو دافئ وذلك عقب ختام أسبوع الألام والذي احتفلت به الكنائس الأرثوذكسية في مصر برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكنتسية القبطية.

حالة طقس عيد القيامة 2024

أكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن حالة طقس عيد القيامة 2024 يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو 2024 سيكون الطقس لطيف ومعتدل وتسود درجات حرارة في المعدلاتها الطبيعية مع وجود مشاط للرياح غير المثيرة للرمال تعمل على تلطيف الجو حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى حالة جوية لطيفة خلال ساعات النهار فيما يكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات الليل حاصة المتأخرة منها.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس في محافظة الإسكندرية سيكون جوها لطيف طوال ساعات عيد القيامة خلال ساعات النهار فيما يكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات الليل وفقا لصور الأقمار الصناعية التي تم إلتقطاها مؤخرا.

الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

حالة الطقس اليوم السبت 4-5-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 مايو 2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 33 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

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