السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفسيخ بـ190 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الأسماك ببورسعيد

الفسيخ
الفسيخ

أكد محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد، حدوث تراجع كبير في أسعار الأسماك النيئة، والأسماك المملحة في بورسعيد بعد حملة مقاطعة شراء الأسماك.

وقال خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إنه حدث انفراجة بسبب حملة المقاطعة وضخ إنتاج بحيرة البردويل للأسواق، لافتا إلى أن سعر الشبار الأبيض انخفض من 100 و120 جنيها إلى 60 و80 جنيها حسب حجمه، وسعر سمك الطوبار انخفض من 175 جنيها إلى 80 و120 جنيها للكيلو حسب حجمه، وسمك الدنيس انخفض من 250 إلى 150 جنيها للكيلو، والجمبري كان وصل لـ600 جنيه، اليوم سعره يتراوح بين  160 لـ250 جنيها، حسب حجمه.

وأردف: "أسعار الفسيخ تتراوح حاليا من 190 جنيها إلى 250 جنيها"، لافتًا إلى أن مصر تصنع الرنجة بكميات ضخمة ويتم طرحها في الأسواق، حيث أن معدل استهلاك المصريين للرنجة يصل إلى 175 طن رنجة يوميًا، مردفا: "نستورد السمكة، ونصنعها في مصر".

وتوقع انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، لأن إنتاج البحر من الأسماك يزيد في فصل الصيف مع سخونة المياه.

 

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