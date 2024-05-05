الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر سبيكة الذهب btc.. وأسعار السبائك الذهبية في مصر

سعر سبيكة الذهب btc
سعر سبيكة الذهب btc

زاد البحث عن سعر سبيكة الذهب btc عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024 في مصر حيث يتوقع الكثيرين انخفاض أسعار الذهب في مصر بسبب تراجع الدولار في البنوك المصرية عقب دخول الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي المصري وتوفير سيولة دولارية.

سعر سبيكة الذهب btc

جاء سعر سبيكة الذهب btc في مصر والتي تزن نحو 31.1 جرام نحو 122740 جنيه ويتم رد 26 جنيه من يمة المصنعية والدمغة لكل جرام في حالة إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات فقط من المصنعية بدون الدمغة.

فيما تعرض شركة بي تي سي لتجارة الذهب وتداول السبائك الذهبية أوزن أخرى من الذهب في الأسواق المحلية وتتراوح أوزانها من (ربع جرام، نصف جرام، جرام، 2.5 جرام، 5 جرام، 10 جرام، 20 جرام، 50 جرام، 100 جرام).

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أسعار السبائك الذهبية في مصر 

جاءت أسعار السبائك الذهبية في مصر كما يلي:-

  • سجلت أونصة الذهب وزن 31.10 جرام عيار 24 نحو 112040 جنيه.
  • سجل جنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 24 نحو 25240 جنيه.
  • سجل ربع جنيه ذهب وزن 2 جرام عيار 24 نحو 6310 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام عيار 24 نحو 99714 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 5. جرام عيار 24 نحو 1884.29 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 2 جرام عيار 24 نحو 3608.57 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 1 كيلو جرام عيار 24 نحو 357257143 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 10 جرام عيار 24 نحو 36025 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 100جرام عيار 24 نحو360257 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 15 جرام عيار 24 نحو 56020 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 20 جرام عيار 24 نحو 72051 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 25 جرام عيار 24 نحو 90064جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 250 جرام عيار 24 نحو 893642 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 5 جرام عيار 24 نحو 18012 جنيه.
    سجلت سبيكة ذهب وزن 50 جرام عيار 24 نحو 180128جنيه.

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