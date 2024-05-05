الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس

موعد امتحانات الترم
موعد امتحانات الترم الثاني 2024

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية ممن لديهم أبناء في المراحل التعليمية المختلفة حيث لم يعد سوى أيام بسيطة وينطلق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس في كافة المراحل التعلمية حيث تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 وتستمر لمدة أسبوعين فقط حيث تنتهي يوم 23 مايو الجاري، وذلك لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية.

وتعمل كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا على تسليم المدارس التي تم اختيارها للجان الامتحانية وذلك لترقيم اللجان بأرقام جلوس الطلاب والتي تم استلامها خلال الأيام الماضية من المدارس المقيد بها الطلاب، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن الجداول المنظمة لسير الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة

موعد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2024

وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 فإن موعد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2024 سيكون خلال الفترة من يوم 25 مايو الجاري وحتى يوم 6 يونيو 2024 وفقا للجدول الزمني المعلن والمعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لكافة أنواع الدبلومات الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، بريد،..) وأنظمتها التعليمة المختلفة الـ (3-5) سنوات.

وأكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني الإلتزام بالمواصفات والضوابط الورقة الامتحانية والمعتمدة رسميا من قبل المركزي القومي للامتحانات والتقويم التربوي حيث لن يتم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024.

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد خارج المجموع يوم 10 يونيو 2024 لكافة الشعب الدراسية (علمي، أدبي) فيما تبدأ امتحانات المواد الدراسية داخل المجموع وفقا للجدول الزمني المعلن يوم 22 يونيو 2024 وذلك عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 2023/1445 وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024.

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة

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