جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة

يبحث طلاب الشهادة الابتدائية وأولياء الأمور عن جداول امتحانات الصف السادس الابتدائي

ويستعرض "الدستور" عبر تقريره جدول إمتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل بداية من 9 مايو الجاري بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي القاهرة

وحددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024



وتبدأ يوم الخميس 9 -5-2024 بمادة العلوم من 12:00 مساءً إلى 1:30 مساءً

ويليها مادة تكنولوجيا المعلومات من 2:00 مساءً إلى 3:30 مساءً.

_ يوم السبت 11/5/2024 في اللغة الانجليزية من 12:00 مساءً إلى 1: 30 مساءً ويليعا مادة مهارات مهنية من 2:00 مساء إلى إلى 3: 30 مساءً

-يوم الأحد 12/5/2024 في مادة الدراسات الاجتماعي من 12:00 مساءً إلى 1:300 مساءً.

-وأخيرا يوم الخميس 13/5/2024: الرياضيات، وICT.

وكان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني افتتاح معرض التعليم الفني وورش العمل "ابدع واصنع" بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر بمشاركة 38 مدرسة صناعي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلًا عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.