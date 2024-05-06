هل شم النسيم حرام للمسلمين؟.. وعادات المصريين في الاحتفال

هل شم النسيم حرام للمسلمين؟ سؤال يطرحه الملايين عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع الاحتفال بأعياد الربيع ورغبة الملايين من الأسر المصرية في الخروج إلى المتنزهات العامة والحدائق الغلابة للاستمتاع بأوقاتهم وسط المناظر الطبيعية في كافة المحافظات أو بين ضفاف نهر النيل.

هل شم النسيم حرام للمسلمين؟

يجيب الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تساؤل هل شم النسيم حرام للمسلمين؟ والذي يتصادف مع أعياد الأقباط في مصر حيث أكد جمهور العلماء أن احتفالات شم النسيم لا بأس بها إذا لم يكن بها شيء حرام يغضب اللع سبحانه وتعالى.

فيمكن الاحتفال من خلال التجمعات الأسرية وتناول المأكولات البحرية المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة سواء في المنازل أو في المتنزهات العامة.

ويعد احتفالات الربيع من الاحتفالات الأقدم عند المصريين حيث تراجع إلى العصر الفرعوني حيث كان المصري القديم يحتفل في موسم حصاد المحاصيل الزراعية الوفير بالخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات بين أحضان النيل للتعبير عن الفرح بالخير الوفير.

عادات المصريين في احتفال شم النسيم 2024

يحتفل المصريين بأعياد شم النسيم من خلال عدة عادات أبرزها المأكولات البحرية مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين بالإضافة إلى الخضروات مثل الخس والجزر والخيار والجرجير والطماطم والبصل مع عصر قليل من الليمون والخل لتقليل نسبة الملوحة حيث يساعد على عملية الهضم وتقليل ألام المعدة.

وارتبط أيضا الاحتفال بتلوين البيض لإدخال البهجة على الأطفال باستخدام الألوان الطبيعية مثل الشاي والبنجر والكركدية والسبانخ والكركم وغير ذلك من الألوان التي لا تؤذي صحة الأطفال حيث تعد ألوان أمنة لا خوف منها على الإطلاق على الإطفال في مثل هذا الاحتفال.

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