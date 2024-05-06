أغانى الربيع وشم النسيم 2024 لكبار مطربي زمن الفن الجميل

أغانى الربيع وشم النسيم 2024 من أكثر الكلمات البحثيى التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال وذلك من الساعات الأولى لاحتفالات عيد الربيع هذا العام خاصة وأن الاحتفال جاء بعيد عن شهر رمضان المبارك والذي تصادف الاحتفال به طوال الـ 3 سنوات الماضية.

أغانى الربيع وشم النسيم 2024

يمكن حصر أغاني شم النسيم 2024 لكبار المطربين في مصر والوطن العربي والتي يفضلها الملايين من المصريين فيما يلي:-

أغنية الدنيا ربيع والجو بديع ( سعاد حسني)

تربعت أغنية الفنانة سعاد حسني الدنيا ربيع والجو بديع قائمة أغانى الربيع وشم النسيم 2024 طوال الـ 40 سنة الماضية لما تحمله من بهجة وسرور حيث جاءت ضمن أغاني فيلم أميرة حبي أنا عام 1974 وهى من ألحان المرسيقار كمال الطويل حيث تعد الأغنية أيقونة احتفالات الربيع الرسمية.

أغنية الربيع (فريد الأطرش)

أغنية المطرب فريد الأطرش الربيع واحدة من أعاني شم النسيم الكلاسيكية والتي قدمها ضمن أغاني فيلم عفريتة هانم ورقصت عليها الفنانة سامية جمال التي شاركته البطولة الاغنية من كلمات الشاعر مأمون الشناوي.

أغنية غني الربيع (أم كلثوم)

يمكن الاحتفال باعياد الربيع من خلال سماع أغينة غني الربيع لكوكب الشرق أم كلثوم والتي تعد من أكثر الأغاني التي تذاع في الردايو خلال شم النسيم وهو من كلمات الشاعر أحمد رامي وألحان رياض السنباطي.

أغنية هليت يا ربيع (محمد عبد الوهاب)

أغنية هليت يا ربيع من الأغاني التي نستقبل بها أعياد الربيع والتي يشدو بها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهى من كليمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب.

أغنية زيارة الربيع (فيروز )

ابدعت المطربة فيروز في اغنية زيارة الربيع خلال احتفالات شم النسيم وهى من كلمات وألحان الأخوين رحباني.

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