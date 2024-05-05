الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اذهب للمستشفى فورا.. تحذير من الصحة بشأن الفسيخ في شم النسيم

الفسيخ
الفسيخ

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استعدادات وزارة الصحة لاحتفالات شم النسيم، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الطوارئ وإلغاء الإجازات للعاملين بالقطاع الطبي، معلقا: تم تمركز 2500 سيارة إسعاف على الطرق والأماكن القريبة من المتنزهات، مع توفير الأدوية والأمصال المضادة للسموم وأكياس الدم.

وطالب الدكتور حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بضرورة تجنب تناول الأسماك المملحة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح، مع التقليل والتأكد من سلامة المصدر حال تناولها مع تناول كميات كبيرة من الخضروات والليمون، وأن يكون اللحم غير محترق ولا يظهر عليها آثار التعفن.

وبشأن آثار الإعياء التي تظهر على متاول الأسماك المملحة في شم النسيم، أوضح حسام عبدالغفار أنها تتمثل في “صعوبة التنفس، صعوبة بلق الريق، الإعياء، زغللة العين، جفاف الحلق”، مشددا على ضرورة التوجه للمستشفى حال الشعور بأحد الأعراض السابقة في وقت من 8 لـ12 ساعة بعد التناول.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 2051 منشأة غذائية، وتم سحب 1145 عينة من المواد الغذائية خلال نفس الفترة، لفحصها بمعامل وزارة الصحة.

حسام عبدالغفار على مسئوليتي قناة صدى البلد وزارة الصحة والسكان

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