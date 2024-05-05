الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.. وعدد التأشيرات

الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024 محور اهتمام مئات الآلاف من المصريين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اللوتري الأمريكي حيث تجرى قرعة علنية بشكل عشوائي لاختيار الفائزين بالتأشيرة ممن تنطبق عليهم الشروط.

الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أسماء الفائزين في برنامج DV-2025 وفعلت الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي كانت قد فتحت باب استقبال طلبات الهجرة يوم 4 أكتوبر 2024 وحتى يوم 7 نوفمبر الماضي حيث يدخل المستعلم كافة بياناته الشخصية لمعرفة قبول طلبه من عدمه.

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2024

تتلخص شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2024 فيما يلي:-

أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالتقديم في الدول العربية وهى (مصر والمغرب والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا).

لا يوجد حد أدني لسن التقديم في برنامج اللوتري.

ضرورة الحصول على تعليم ثانوي أو خبرة في مجال العمل.

يجب إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لبرنامج DV.

يكون التقديم على اللوتري مجاني.

عدد تأشيرات اللوتري 2024

عدد تأشيرات اللوتري 2024 للدول العربية وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية 55 ألف تأشيرة جاءت كما يلي:-

عدد التأشيرات في مصر 5529 تأشيرة.

عدد التأشيرات في الجزائر 5526 تأشيرة.

عدد التأشيرات في المغرب 4469 تأشيرة.

عدد التأشيرات في اليمن 2807 تأشيرة.

عدد التأشيرات في العراق 1300 تأشيرة.

عدد التأشيرات في الأردن 937 تأشيرة.

عدد التأشيرات في ليبيا 911 تأشيرة.

عدد التأشيرات في سوريا 381 تأشيرة.

عدد التأشيرات في لبنان 294 تأشيرة.

عدد التأشيرات في الإمارات 175 تأشيرة.

عدد التأشيرات في الكويت 118 تأشيرة.

عدد التأشيرات في جيبوتي 249 تأشيرة.

عدد التأشيرات في مورتينا 174 تأشيرة.

عدد التأشيرات في سلطة عمان 25 تأشيرة.

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