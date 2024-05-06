"بناكل سموم".. أبرز تحذيرات الدكتور هاني الناظر من الفسيخ (فيديو)

78 يومًا منذ أن رحل الدكتور هاني الناظر عن عالمنا.. نصائح وعلاجات وإرث كبير تركه العالم الجليل قبل الرحيل.. كان الرجل حاضرًا كل مرة ليعظ، ويُرشد، ويُقدم الدواء لأمراض المصريين دون مقابل، وكان لـ عيد شم النسيم موعدًا له في كل عام، ليُطلق كل مرة تحذيرًا جديدًا من مخاطر الأسماك المُملحة "الفسيخ".

في مثل هذا اليوم، كان الدكتور الناظر ضيفًا على "الدستور لايڤ" مع الزميل حسن الهتهوتي، ليتحدث عن "السموم" التي نأكلها، قائلًا إن "الفسيخ أكلة غير صحية، ومعنى ذلك أن الأشخاص يأكلون شيء يضر بصحتهم، وأُطلق هليخ اسم فسيخ لأنه تفسّخ، أيّ أنه كان سمك طازج وتعفن".

كيف عرف الناس الفسيخ؟

وسرد الناظر كيف عرف الناس الفسيخ، فكانت البداية في قديم الزمان حيث كان للأسماك مواسم يأتون فيها الى البحر او النهر، ومواسم أخرى يهاجرون بها بسبب النواة أو لأسباب أخرى، فكان الصيادين ليستطيعوا الاحتفاظ بالأسماك في أوقات غير مواسمها؛ يصطادون الأسماك في موسمها ويحتفظون بها في ملح حتى يستطيعون أكله في وقت آخر.

وشبهه بالبامية حيث أننا نجففها ونحتفظ بها، لأكلها بغير موعدها، فكل هذه عادات غذائية قديمة، ربطها المصريون بمناسبات معينة كشم النسيم أو عيد الفطر او غيرهم.

وشرح "الدكتور هاني الناظر" كيفية عمل الفسيخ فقال إن الفسيخ عبار عن السمك البوري، ولكنه فاسد، حيث أنه لا يُطهى على النار أو الفحم أو يُقلى في الزيت، ولكن يتم تركه في الهواء ليتحلل عبر أنواع من الكائنات الدقيقة من البكتيريا، فيصبح هذا السمك فاسد مسموم نتيجة تحلله، فالسموم التي تكون بالميكروبات تنتقل له".

وأكد العالم الراحل في اللقاء، أن معظم الأشخاص يكون لديهم تسمم بعد أكل الفسيخ بسبب هذه الميكروبات الدقيقة، ولكنهم في النهاية لا يكترثون ويأكلون منه مرة أخرى.

واختتم الدكتور الناظر حديثه مؤكدًا أنه لا يوجد طرق صحية للفسيخ، فحينما تكون له طريقة صحية لن يكون فسيخًا، مشيرًا إلى أهمية الدور التوعي الذي تقوم به وسائل الإعلام والأطباء والباحثين حول التحذير من مخاطرها، مطالبًا إياهم بالتحلي بالصبر وطولة البال حتى يستطيعون تغيير اتجاهات الأشخاص بعيدًا عن هذه العادات الضارة.