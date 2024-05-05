الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ومضة".. طالبات بإعلام القاهرة يبحثن عن حلول للمشكلات المستقبلية

طالبات إعلام القاهرة
طالبات إعلام القاهرة

توقعات مستقبلية وتحليل بيانات وآراء لخبراء ومتخصصين؛ ضمها مشروع تخرج لطالبات في كلية الإعلام جامعة القاهرة، استهدف البحث عن حلول للمشكلات المستقبلية، ليطرح العديد من الرؤى للعالم بعد سنوات، وكيف يُمكن أن يتغير مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت رؤى أحمد، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم صحافة، وقائد الفريق، إنهم أطلقوا منصة إلكترونية باسم "ومضة" تتناول التوقعات المستقبلية بناءً على الدراسات العلمية، وتحليل البيانات وآراء الخبراء والمتخصصين، لرسم خريطة للمستقبل، وإيجاد حلول للمشكلات التي من الممكن  أن تواجهنا مستقبلًا، في مجالات كتيرة، مثل الاقتصاد، السياسة، البيئة، الصحة، الفن، الرياضة، الاجتماعيات، وما وراء الطبيعة.

وأضافت طالبة الإعلام، أن كل تبويب في المنصة الإلكترونية يشمل موضوعات متخصصة، وفنون صحفية متنوعة، إلى جانب التحقيقات والمقالات والتقارير والإنفوجراف، ومقاطع الفيديو والكاريكاتير، وجرى توظيفهم جميعًا في محاولة رسم صورة مستقبلية، وكيف تكون الحياة في كل مجال من هذه المجالات.

مشروع تخرج "ومضة" استنتج العديد من الأطروحات والتوقعات لشكل المستقبل، فكان مجال الصحة أهمهم، حيث تناول إمكانية أن تكون هناك روبوتات نانوية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، وما يُمكن أن يحدث في مقاومة المضادات الحيوية.

وشمل مجال البيئة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة مستقبلًا، واحتمالية اعتمادنا على السيارات الكهربائية، والمخاوف من اختفاء القهوة بسبب التغيرات المُناخية، وضم الشق الرياضي استخدام الذكاء الاصطناعي، والرياضة والتنمية المستدامة، ومستقبل كرة القدم النسائية، وفي الفن تناول مشروع التخرج المتاحف الاقتراضية ولوحات الذكاء الاصطناعي.

كما ضم مشروع "ومضة" أقسام عن الاجتماعيات ومستقبل المشكلات الاجتماعية، وما وراء الطبيعة؛ وهو قسم تناول تساؤلات عن أشياء تتجاوز العقل البشري، وهل من الممكن حدوثها، إلى جانب تعليم الذكاء الاصطناعي.

وتناولت طالبات إعلام القاهرة عددًا من الموضوعات، كان أبرزها الصحة النفسية للأطفال، وتطرق إلى دور مدارس الدمج وجهودها في تعليم الأطفال، وأطفال دور الأيتام، والمشكلات النفسية التي تواجههم، إلى جانب موضوع عن معاناة الأمهات مع أطفالهن المرضى النفسيين.

فريق مشروع تخرج ومضة ضم الطالبات: إسراء محمد، رؤى أحمد، مريم هشام، آية أشرف، بسنت عبدالله، إسراء خالد، فرح سمير، نرمين حسن، روان أحمد، نورهان محمد، ريهام محمد، سلمى فؤاد، سناء محمد، شروق صلاح، مريم محمد رشاد، آية محمد علي، بإشراف الدكتورة لميس النجار.

الذكاء الاصطناعي كلية الإعلام جامعة القاهرة صحافة ومضة

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