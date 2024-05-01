المؤتمر التأسيسى الأول لاتحاد القبائل العربية يعلن انطلاق العمل فى مدينة السيسى برفح

"التعمير في ذكرى التحرير"

نظّم اتحاد القبائل العربية والعائلات مؤتمره التأسيسي الأول، في مدينة رفح بشمال سيناء، ليعلن من خلاله انطلاق مسيرة التعمير بإنشاء مدينة السيسي، لتصبح طفرة عمرانية ضخمة، مقدمة لأبناء سيناء، استكمالًا لمسيرة التعمير، لتكون ذكرى تحرير سيناء موعدًا لانطلاق المدينة الضخمة بسيناء.

وسبق انطلاق المؤتمر، تنظيم قافلة سيارات بالأعلام، جابت عددا من الطرق في رفح، وحملت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عبارة "شكرًا للرئيس"، ولافتات كتب عليها اتحاد القبائل العربية والعائلات، يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانتشرت المعدات الثقيلة في المنطقة المقرر إنشاء مدينة الرئيس السيسي فيها، حاملة علم مصر، لتعلن جاهزيتها لمهمة تعمير جديدة في أرض سيناء، تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بتعمير سيناء في السنوات الماضية، بعد نجاح القوات المسلحة في تطهيرها من الإرهاب، في حرب طويلة قدم خلالها الجيش المصري كثير من الشهداء فداءً للوطن.

رسالة اتحاد القبائل العربية لـ الجيش المصرى

وعلت في منطقة المؤتمر أصوات الأغاني الوطنية التي تبرز قوة الجيش المصري، وقدرته على صد الأعادي عن تراب الوطن، وأن مصر هي بلد الأمن والأمان، وهي الكبيرة دائمًا والتي تحمل المسئولية في أصعب الأوقات. وانتهت الأغاني برسالة وجهها اتحاد القبائل للقوات المسلحة، جاء فيها: قواتنا المسلحة المصرية.. كل التحية والتقدير لكم، أنتم الدرع الواقية واليد الحامية لأرض الوطن. بإخلاصكم وتضحياتكم، تستمر مصر في الحفاظ على مكانتها وقوتها. نقف بجانبكم بكل فخر، داعمين لمسيرتكم في الدفاع عن الوطن.