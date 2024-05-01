الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مجاهدى سيناء": قدمنا 570 شهيدًا فى معركتنا ضد الإرهاب

الشيخ عبدالله الجهامة
الشيخ عبدالله الجهامة

قال الشيخ عبدالله الجهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن احتفالية عيد تحرير سيناء هذا العام، تتزامن مع تطهيرها من الإرهاب بأيدي رجال القوات المسلحة واتحاد قبائل سيناء، فقد قدم أبناء سيناء 570 شهيدًا في الحرب التي أعلنتها الدولة ضد الإرهاب.

وتابع "الجهامة" في تصريحات له، أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء، موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي،  الذي يتولى مهمة تنمية سيناء.

وأضاف أن عدد أبناء القبائل في مصر 28 مليون لديهم كل الولاء والانتماء للدولة، وظهر ذلك في صناديق الاقتراع خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وعلق: "هذا أقل واجب بعد الأمن والأمان الذي نعيشه الآن، بعد فترة إرهاب عصيبة مرت بها سيناء وعشنا أوقاتها الصعبة، لذلك نقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والجيش".

تحرير سيناء سيناء السيسي عبد الفتاح السيسي الشيخ عبد الله الجهامة جمعية مجاهدي سيناء

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