الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصطفى بكرى: الرئيس وضع سيناء على خريطة التطوير

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري: “نحن هنا على الأرض الطاهرة المقدسة، نقف الآن وأمامنا تاريخ طويل من النضال والكفاح، لعب فيه أبناء سيناء الأبطال دورا يسجله التاريخ بأحرف من نور، وستظل بطولات هؤلاء الرجال مثلا وقدوة لكل الباحثين عن التحرر والتحرير.. كانت أولى الخطوات هنا عندما هبطت بنا الطائرة في مطار الجورة منذ ٤٠ سنة.. والآن نهبط فيها ونحتفل بعيد تحرير سيناء، وتحريرها أيضا من القوة الإرهابية الغاشمة.. كل التحية لأبناء سيناء العظيمة، وابنها البار الشيخ إبراهيم العرجاني”.

وأضاف "بكري": لا يمكننا أن ننسى هذا الدور التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وضع سيناء على خريطة التطوير للمرة الأولى في تاريخها وجئنا اليوم إلى هنا لنعلن ولادة اتحاد القبائل العربية، ونعقد مؤتمره التأسيسي على أرض سيناء الغالية، ونبعث برسالة إلى الرئيس ونقول إن سيناء والقبائل العربية تقف صفا واحدا للدفاع عن الثوابت الوطنية، والولاء والانتماء في مواجهة كل من يحاول التعرض لأرضنا ووطننا.

وأكد دعم الاتحاد لموقف مصر الرافض تهجير للفلسطينيين على حساب مصر، إلى جانب الموقف المصري لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٤، لافتا إلى أن مشايخ القبائل قرروا أن يكون الرئيس عبدالفتاح رئيسًا شرفيا لاتحاد القبائل العربية.

وتابع: “إطلاق اسم مدينة السيسي على منطقة العجرة، وهي مدينة تهدف أن تكون من مدن الجيل الرابع، وهي لمسة وفاء للرئيس القائد الذي وضع سيناء على خريطة التطوير لأول مرة في تاريخها”.

ولفت إلى اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني، ابن سيناء، رئيسًا لاتحاد القبائل العربية، تقديرًا لدوره الوطني.

بكري عبد الفتاح السيسي مشايخ القبائل سيناء أرض سيناء

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