الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

أفضل الأيام التي يمكن فيها القيام بقص الشعر خلال شهر مايو لعام 2024

الشعر
الشعر

تتساءل الكثير من السيدات المتهمات بقص شعورهن عن افضل المواعيد التي يمكن أن يقومن بقص شعورهن فيها حتى يكون صحي ولامع وغير مقصف.

 

مواعيد قص اطراف الشعر

وقد نصح خبراء التجميل السيدات بوجوب قص اطراف الشعر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، وذلك للمحافظة عليه صحيًا وحتى ينمو الشعر بطريقة حيوية، وليظهر بمظهر كثيف وكله حيوية ولمعان.

 

 

 

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لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي افضل الأيام التي يمكن فيها القيام بقص الشعر خلال شهر مايو لعام 2024.

 

أفضل أيام قص الشعر لشهر مايو 2024 بالميلادي


تعتبر أفضل أيام قص الشعر لشهر مايو 2024 بالميلادي هي:


يوم الأحد 26 مايو لعام 2024 الموافق لـ 18 ذو القعدة لعام 1445.
يوم الثلاثاء 28 مايو لعام 2024 م الموافق لـ 20 ذو القعدة لعام 1445.
كذلك في يوم الخميس 30 مايو لعام 2024 م الموافق لـ 22 ذو القعدة لعام 1445.

 

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جدول قص الشعر لشهر مايو 2024 بالميلادي


إن جدول قص الشعر لشهر مايو لعام 2024 بالميلادي سيكون كالتالي:


يوم 1 مايو: غير مناسب.
يوم 2 مايو: غير مناسب.
يوم 3 مايو: غير مناسب.
يوم 4 مايو: غير مناسب.
يوم 5 مايو: غير مناسب.
يوم 6 مايو: غير مناسب.
يوم 7 مايو: غير مناسب.
يوم 8 مايو: غير مناسب.
يوم 9 مايو: غير مناسب.
يوم 10 مايو: غير مناسب.
يوم 11 مايو: غير مناسب.
يوم 12 مايو: غير مناسب.
يوم 13 مايو: غير مناسب.
يوم 14 مايو: غير مناسب.
يوم 15 مايو: غير مناسب.
يوم 16 مايو: غير مناسب.
يوم 17 مايو: غير مناسب.
يوم 18 مايو: غير مناسب.
يوم 19 مايو: غير مناسب.
يوم 20 مايو: غير مناسب.
يوم 21 مايو: مناسب.
يوم 22 مايو: مناسب.
يوم 23 مايو: مناسب.
يوم 24 مايو: مناسب.
يوم 25 مايو: مناسب.
يوم 26 مايو: مناسب.
يوم 27 مايو: غير مناسب.
يوم 28 مايو: مناسب.
يوم 29 مايو: غير مناسب.
يوم 30 مايو: مناسب.

 

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أفضل مواعيد قص الشعر لشهر مايو لعام 2024 لتكثيف الشعر

 

إن أفضل مواعيد قص الشعر لشهر مايو لتكثيف الشعر هو يوم الأحد 26 مايو لعام 2024 وذلك لتكثيف الشعر وتطويله.

افضل مواعيد قص الشعر لشهر مايو لعام 2024 لطول الشعر:
أما عن مواعيد قص الشعر لشهر مايو لعام 2024 لطول الشعر فأنسب يوم هو يوم الخميس 30 مايو لعام 2024 من أجل تعزيز نمو الشعر بشكل أسرع.

أفضل وقت لقص الشعر لشهر مايو لعام 2024 لشعر حيوي:
إن أفضل وقت لقص الشعر لشهر مايو لعام 2024 لشعر حيوي هو في يوم الثلاثاء 28 مايو لعام 2024 وبهذا تحافظ على شعر حيوي لماع.

 

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أفضل أيام قص الشعر لشهر مايو لعام 2024 بالعام الهجري


أفضل مواعيد قص الشعر لشهر ذي القعدة هجريا هي كالتالي:

إن أفضل مواعيد قص الشعر لشهر ذي القعدة هجريا وفق التواريخ الميلادية التي سبق وذكرناها فهي كالآتي:

26 مايو 2024م 18 ذو القعدة لعام 1445.
28 مايو 2024م 20 ذو القعدة لعام 1445.
30 مايو 2024م 22 ذو القعدة لعام 1445.

 

قص الشعر لشهر مايو في الليالي البيض


يفضل أن يتم قص الشعر ضمن الأيام البيض من الشهر الهجري، لذا فأنتي سوف يمكنك الانتظار حتى ايام 13 و14 و15 و16 و17 من الشهر الهجري، حيث يتم اكتمال القمر ليصبح بدرًا. وعند قص الشعر في هذه الليالي فأنت تمنح شعرك فرصة رائعة للنمو بشكلٍ سريع من جديد.

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