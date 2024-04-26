الجمعة 26 أبريل 2024
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الصحة

علامات تنذر بالإصابة بمرض السرطان تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد التشخيص المبكر هو العامل الوحيد الأكثر أهمية في تشخيص نتائج السرطان حيث يتم الحفاظ على نوعية حياة المرضى، علاوة على تقليل العبء المالي حيث يكون العلاج بالتأكيد أقصر وأبسط. بمعنى آخر، التشخيص المبكر له تأثير كبير جدًا لأن بقاء السرطان على قيد الحياة يعتمد على المرحلة، وبالتالي فإن الهدف النهائي هو اكتشاف السرطان مبكرًا لأنه يقلل من صعوبة علاج المريض كما أنه يحسن فرص البقاء على قيد الحياة بشكل كبير.

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أعراض الإصابة بالسرطان

في مقابلة مع HT Lifestyle، شارك الدكتور فينكات بي، استشاري أول الأورام الجراحية وسرطان الثدي والنساء وسرطان الجهاز الهضمي في مركز أبولو للسرطان، قائلاً: "في بعض الأحيان يتم التغاضي عن أي تغييرات في جلد الثدي، أو كتل صغيرة، أو تغيرات في شكل الثدي من قبل الكثيرين مرضى، الانخفاض المفاجئ في الشهية أو فقدان الوزن، الشبع المبكر أو الشعور بالشبع بعد تناول كميات قليلة، انخفاض الهيموجلوبين هي أعراض مهمة للسرطان لا ينبغي تفويتها. يمكن أن يرتبط الدم في البراز أو البراز ذو اللون الأسود الداكن بسرطانات الجهاز الهضمي وغالباً ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ على أنه أكوام.

وأضاف: “كقاعدة عامة فإن أي أعراض لا تهدأ خلال 6 أسابيع يجب أن تؤخذ على محمل الجد ويجب استشارة طبيب الأورام. يظهر سرطان المبيض في كثير من الأحيان مع أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتهاب المعدة والشبع المبكر وانتفاخ البطن. يستمر معظم هؤلاء المرضى في تناول أدوية التهاب المعدة ويتأخر التشخيص الصحيح. في بعض الأحيان يُعزى انتفاخ البطن الثانوي لسرطان المبيض خطأً إلى زيادة الوزن لدى النساء.

وشدد على أن “الشيء الأساسي الذي يجب ملاحظته هو أن المريض يعاني من أعراض مستمرة. حتى لو كانت أعراض غير محددة. عادة عندما نفكر في السرطان نعتقد أن المريض سيتطور لديه كتلة في مكان ما. المشكلة هي أن الكتلة يمكن أن تحدث داخل الجسم أيضًا وستؤدي إلى أعراض دقيقة للغاية، والتي يجب عليك الحذر منها. بشكل عام، ما نوصي به للمرضى هو أنه إذا كانت لديهم أي أعراض مستمرة، فقد تكون أو لا تكون مرتبطة بالسرطان، ولكن إذا كانت لديهم أي أعراض مستمرة تدوم أكثر من ثلاثة أسابيع، فيجب عليهم مراجعة الطبيب، حتى لو كان الأمر يتعلق بنوع غير محدد من الأعراض، مثل التعب أو فقدان الوزن أو الضعف، فلا يزال يتعين عليك مقابلة الطبيب لفحص ذلك﻿"

السرطان شكل الثدي انخفاض الهيموجلوبين البراز الجهاز الهضمي

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