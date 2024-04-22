محاكمة المتهمين في قضية تهريب أدوية السرطان.. اليوم

تستكمل محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميًا بـ"تهريب الأدوية".

محاكمة المتهمين في قضية تهريب الأدوية.. اليوم

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات بشأن قيام المتهمة - تاجرة ملابس - بالاتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها وآخران كونهم مقيمون بدولة فرنسا، ويعملون بها ويقومون بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر، وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر، حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهم.