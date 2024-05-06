خطوة بخطوة.. طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

يحتفل المجتمع المصري بعيد الربيع عيد شم النسيم لعام 2024، وهو مناسبة مصرية قديمة يحتفل بها المصريون القدماء بقدوم فصل الربيع وتفتح الزهور وازدهار الحدائق بالخضرة.

احتفالات شم النسيم



ويعد شم النسيم إحدى المناسبات التي ينتظرها المصريين كل عام لما تتسم به من أجواء اجتماعية وتجمع الاهل والأصدقاء من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستمتاع بأجواء الربيع والأجواء المعتدلة وتفتح الزهور وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

ويبحث الكثير من الناس عن طريقة عمل الرنجة المدخنة فهي أحد الوجبات الأساسية في عيد شم النسيم، لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي طريقة تحضيرها بخطوات سهلة.

طريقة عمل الرنجة المدخنة



يمكن تقديم الرنجة المدخنة في أكثر من وصفة وشكل وهو مانستعرضه معكم في التقرير التالي.



مقادير عمل سلطة الرنجة المدخنة



الرنجة: 2 سمكة رنجة مقطعة مكعبات ومخلية تماما.

البنجر: نصف ثمرة من البنجر متوسطة .

البصل الاخضر: 5 ثمرات بصل أخضر مقطعة الى شرائح.

الزعتر: 1 ملعقة متوسطة من الزعتر.

الفلفل الالوان: قطع من الفلفل الألوان حسب الرغبة.ك

الطماطم الشيري. قطع من الطماطم الشيري.



مقادير صوص الرنجة



الزيت: 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الذرة.

السبت: 3 معالق من الشبت مفروم.

الليمون: 4 كوب من الليمون الحامض.

الخل: كوب من الخل الأبيض.

الكمون :ملعقة من الكمون.

الشطة : ملعقة من الشطة.



طريقة عمل صوص الرنجة

الخطوة الأولى:

في وعاء يتم وضع الليمون مع الخل وأيضا الكمون والشطة والزيت والشبت على أن يتم خلطهم بشكل جيد، ويفضل وضعهم في الخلاط.



الخطوة الثانية:

وبعد ذلك يوضع في وعاء الفلفل الألوان والبصل والبنجر والبطاطس وكذلك الطماطم، على أن يضاف لهم صوص الرنجة.



الخطوة الثالثة:

الآن توضع قطع الرنجة في الوعاء ويتم تقليبهم بشكل جيد.

تزين بالبقدونس أو الشبت، ويقدم معاها بطاطس محمرة، وأيضا عيش طازج، وبألف هنا وشفا.

طريقة عمل الرنجة المدخنة بالطحينة



وتعد طريقة عمل الرنجة المدخنة بالطحينة، ضمن الوصفات الشهية فهي تتضمن على نسبة مرتفعة من الفيتامينات وأيضا المعادن، ويفضل عند تسوية الرنجة أن تكون داخل الميكروويف وليس على عين البوتاجاز.

مقادير عمل الرنجة المدخنة بالطحينة



الرنجة: نصف كيلو من الرنجة المدخنة .

الطماطم :نصف كيلو من الطماطم المقطعة مكعبات

البصل: بصل حسب الرغبة مقطع مكعبات.

بشر جزر.

الجبنة: كوب من الطحينة.

عصير الليمون : 1 كوب من عصير الليمون.

الزيت: 3 معالق من الزيت

الخل: 3 معالق من الخل.

الملح: رشة من الملح.

كمون.

شطة.

خطوات تحضير الرنجة المدخنة بالطحينة

الخطوة الأولى:

يتم تسوية أولا الرنجة داخل الميكروويف لمدة 10 دقائق، بحيث ينفصل الجلد على اللحم، ويتم نزع الجلد وأيضا سلسلة الظهر، والشوك الصغير، على أن يتم تقطيعها إلى مكعبات.



الخطوة الثانية:

بعد ذلك يوضع في وعاء شرائح البصل مع الخيار والطماطم والجزر، ويتم التقليب جيدا



الخطوة الثالثة:

الآن يوضع الرنجة بالإضافة إلى الطحينة ورشة من الملح والزيت والخل والشطة والليمون.



الخطوة الرابعة:

تقدم الرنجة في طبق التقديم مع طبق به بصل أخضر، وأيضا خبز طازج، ويمكن عمل بطاطس محمرة، وبألف هنا وشفا.