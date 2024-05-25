السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قتلا النساء ومثلوا بجثثهن.. سفاح التجمع والجيزة جرائم متشابهة ودوافع مختلفة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

هزت مصر خلال الفترة الأخيرة جرائم قتل مروعة ارتكبها قاتلان متسلسلان عرفا باسم سفاح التجمع وسفاح الجيزة، على الرغم من اختلاف مسرح الجريمة وعدد الضحايا، إلا أن بعض أوجه التشابه في أساليب القتل دفعت الكثيرين إلى مقارنة الجريمتين.

أوجه التشابه

استهدف كل من سفاح التجمع وسفاح الجيزة النساء، حيث قتل سفاح التجمع 3 سيدات بينما قتل سفاح الجيزة ما لا يقل عن 14 سيدة، واستخدم القاتلان أدوات حادة في جرائمهما، مما يشير إلى عنف مفرط وسادية، وقام كل من القاتلين بالتخلص من جثث ضحاياه في أماكن نائية، مما يدل على محاولة التخفي وطمس الأدلة.

أوجه الاختلاف

ارتكب سفاح التجمع جرائمه في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بينما ارتكب سفاح الجيزة جرائمه في منطقة الجيزة، وقتل سفاح التجمع 3 سيدات، بينما قتل سفاح الجيزة ما لا يقل عن 14 سيدة، ولم تُعرف دوافع سفاح التجمع بشكل مؤكد، بينما يعتقد أن دافع سفاح الجيزة هو السرقة.

القبض على القتلة

سفاح التجمع: تم القبض على سفاح التجمع في مايو 2024 بعد تحقيقات مكثفة.

سفاح الجيزة: تم القبض على سفاح الجيزة في يوليو 2023 بعد أن عثر عليه بجانب جثة آخر ضحاياه.

“سفاح الجيزة” سفاح التجمع النساء العنف ضد النساء الجيزة القاهرة الجديدة

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