الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة عمل مكثفة لـ"التموين" لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

سلع
سلع

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور أحمد كمال، أن الوزارة اتخذت خطوات استباقية لضمان توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

غرفة عمليات

وتشمل هذه الخطوات إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر أسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود، وعمل فروع التجزئة، والمجمعات الاستهلاكية يوم وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام العيد، واستمرار البيع بعدد 2 فرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع.

وأكد كمال أن الوزارة ستضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تشمل 180 ألف طن سكر معبأ، 60 ألف طن زيت طعام، 15 ألف طن أرز، 20 ألف طن مكرونة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال البطاقات التموينية.

التموين اللحوم عيد الأضحى وزارة التموين

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