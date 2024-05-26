العاهل السعودي يعين فيصل بن سعود المجفل سفيرا لدى سوريا

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بتعيين المملكة الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرا للرياض لدى سوريا، وذلك بعد سنوات من سحب المملكة سفيرها لدى دمشق عام 2012 وطرد السفير السوري من الرياض.

ورفع السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سوريا.



وأعرب المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيًا الله أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وكانت المملكة أيدت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في عام 2023 وحضر الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية في الرياض 2023، كما حضر القمة العربية في المنامة مطلع الشهر الجاري.

جوتيريش يطرح خطة لحل الازمة السورية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، طرح في العاشر من مارس حزمة من المبادئ لمعالجة الأزمة السياسية في سوريا في ذكرى اندلاع الصراع فيها، وما أدى إليه من فظائع منهجية ومعاناة على مدى 13 عامًا من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حدد الأمين العام هذه المبادئ في: التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية، وضع نهج تعاوني واستراتيجي لمكافحة الإرهاب يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ضمان الوصول الإنساني المستدام ودون عوائق بأنحاء سوريا وعبر كل الطرق، وتمويل عاجل وكاف للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة بما في ذلك التعافي المبكر.

وقال "جوتيريش" إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب، إذ يحتاج 3 من كل 4 أشخاص للإغاثة، ويعاني أكثر من نصف السكان من الجوع، وتكافح مجتمعات بأسرها من أجل البقاء. ويحدث ذلك في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته على الإطلاق.