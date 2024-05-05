تصوير جوى للقطار الروسى خلال التشغيل اليومى على خطوط السكك الحديدية

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا للقطار الروسي (الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية) خلال التشغيل اليومي على خطوط السكك الحديدية حيث شهدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطويرا فى عدد من القطاعات منها.

تطوير الوحدات المتحركة :

جرى توريد عدد 190 جرارا جديدا GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 66 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها.

تم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

توريد عدد 879 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1،1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.

الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها.

توريد عدد 449 عربة من إجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

تطوير البنية الأساسية:

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

تطوير المزلقانات حيث جرى الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 692 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها علي الشبكة.

تجديدات وصيانة السكة تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1344 كم وعدد 2080 مفتاحا بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات.

جار تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 818 كم وعدد 810 مفاتيح.

تطوير المحطات:

تم الانتهاء من تطوير عدد 300 محطة وجار العمل في تطوير عدد 122 محطة.

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد:

جرى تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 5 محطات رئيسية (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.