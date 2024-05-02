ميناء دمياط يستقبل مسؤول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

استقبل اللواء بحرى أ.ح أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مسئولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والهاتف المحمول في مصر والعالم، وذلك بهدف بحث تقديم الهيئة التسهيلات الممكنة لتوفير أماكن داخل الميناء لإقامة مشروع يعتزم الجهاز طرحه بالتعاون مع شركة خدمات المحمول لفتح منافذ للشباب تقدم خلالها خدمات الشركة بميناء دمياط .



ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، استعداده لتقديم كافة أوجه المساندة لإنجاح إقامة هذا النموذج من مشروعات ريادة الأعمال تشجيعاً للشباب طبقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.

تداول 60 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

يذكر أن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أصدر بياناً اعلاميا أمس جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة (MAVI VATAN ) و التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 177 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29840 طن تشمل : 4897 طن يوريا و 2440 طن رمل و 10789 طن كلينكر صب و 500 طن مولاس و 4450 طن علف بنجر و 4414 طن اسمنت صب و 2350 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41527 طن تشمل : 11280 طن قمح و 10719 طن ذرة و 4150 طن كسب صويا و 610 طن خشب زان و 4230 طن خردة و 10538 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1082 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 926 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3030 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52841 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176094 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3776 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6439 حركة .