تداول 8 ألاف طن و533 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 533 شاحنة و640 سيارة وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 221 شاحنة و595 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 312 شاحنة و45 سيارة.

وصول 500 سيارة بوزن 1000 طن لميناء بورتوفيق

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة الحرية 1 وتغادر العبارة أمل، كما تم تداول 3300 طن بضائع و380 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، وهي كوين نفرتيتى، أيلة، بريدج وآور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 500 سيارة بوزن 1000 طن قادمة من جدة.

والسفينة HONEST ONE .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكبا بموانيها.

يذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال مارس الماضي، بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضين، وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وحققت موانئ البحر الأحمر تداول 668 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 196 ألف طن، وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32 ألف طن فوسفات.