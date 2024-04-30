الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن.. بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

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 حركة الصادر من البضائع العامة 29144 طنا

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29144 طنا تشمل: 4046 طن يوريا و2100 طن رمل و13216 طن كلينكر صب و3600 طن مولاس و800 طن علف بنجر و330 طن اسمنت و5052 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59903 طن تشمل: 13132 طن قمح و20092 طن ذرة و5500 طن كسب صويا و1450 طن خشب زان و1250 طن ميثانول و9400 طن خردة و9079 طن حديد.

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ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

 حركة الصادر من الحاويات 1256 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1256 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3736 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 

ووصل رصيد  صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50847 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179936 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6309 حركة.

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