رئيس هيئة السكك الحديدية لـ"الدستور": انتهاء أعمال محطة بشتيل والافتتاح قريبا

أعلن المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الانتهاء من جميع الأعمال داخل محطة سكك حديد صعيد مصر (بشتيل) بنسبة إنجاز 100%، لافتا إلى أنه جاري تحديد موعد الافتتاح.

4 أرصفـــة لخدمـــة ركاب الوجـــه القبلـــي

وقال عامر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن محطة سكك حديد صعيد مصر، من المشروعات الخدمية الاستثمارية التى تقوم بها وزارة النقل، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإجمالي تكلفة 3.3 مليار جنيه على مساحة 31 ألف متر مربع، وملحقاتها من ورش ومخازن وسكك حديد على مساحة 164 ألف متر مربع .

وأضاف أن محطـة قطـارات سـكك حديـد صعيـد مصـر، ستشـتمل علـــى 4 أرصفـــة، لخدمـــة ركاب الوجـــه القبلـــي، بعـــدد 6 خطـــوط منهـــا ، خطيـــن أســـوان/ إســـكندرية، وخطيـــن للمنـــاورة لخطـــوط أســـوان/ إســـكندرية، وخطيـــن للقطـــارات المنتهيـــة فـــي المحطـــة والقادمـــة مـــن الوجـــه القبلـــي.

ومن جهتها، أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأعمال التى تم الانتهاء على رأسها مبنى المحطة ‏الرئيسي والمقام على مساحة 31 الف متر مربع، ‏والمكون من دور بدروم جراج، ودور ارضي، وعدد ٢ دور متكرر، ويشمل المبني على عدد (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / اسكندرية بالاضافة الي عدد (٤) خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

‏كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء (٣) أرصفة بعدد (٤) خطوط سكك لخط المناشي وكذا أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏(أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع)، ‏وحيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاح كما يشمل الدور الأرضي ‏علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور ( الاول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطه ‏بالإضافة إلى 48 شباك تذاكر، وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي.

كما تم الانتهاء من البهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 متر ويوجد بداخله 4 مسلات الدور الأول والثاني للمحطة واللذان يضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية كما تتم الأعمال فى تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة صيانة عربات القطارات ‏والتي تشمل 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشمل ٦ سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ‏عدد ٢ نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وعدد ٢ نفق سيارات ‏بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة حيث مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسي او من الانفاق للوصول الى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

وفى سياق متصل، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير في تصريحات صحفية إن محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة ومحطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس كلاهما لخدمة المواطن المصري، مضيفًا أن محطة مصر برمسيس أنشأت عام 1854 بينما كان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 مليون نسمة، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة.

وأوضح أن مستخدمي السكك الحديدية حاليًا يصل إلي 1.1 مليون راكب يوميًا بالإضافة إلي وجود 10آلاف كم سكك حديدية حاليًا وسوف تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وإزدواج الخطوط المفرده مقابل 400 كم سكك حديدية كانت تخدم سكك حديد مصر عام 1854، لذا فأنه منذ أن شرفني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة النقل تم وضع مخطط لبناء هذه المحطة خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حاليًا ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الإزدحام الرهيب، مشيرًا إلى أن مساحة هذه المحطة( 57 فدان ) أي تبلغ 3 أضعاف محطة رمسيس وتشمل ورش للجرارات والعربات ومخازن وجراج ومول تجاري وأجزاء إستثمارية ومجموعة من العمارات في مسير السكك الحديدية القديمة يشكل نشاط إداري وتجاري وسكني لتعظيم مواردنا إلي جانب إستغلال كافة الأراضي الغير مطلوبة للتشغيل والإعلانات وبيع الخردة وغيرها من سبل زيادة الموارد.

على جانب أخر، شهدت الشوارع والأحياء المحيطة بمحطة قطارات الصعيد "بشتيل" أعمال تطوير خلال الأيام القليلة الماضية ترقبا للافتتاح، حيث تم رصف الطرق وطلى واجهات العقارات المقابلة للمحطة، كما تم تشجير المنطقة المحيطة بالكامل، وأعمال تجميل الشوارع المحيطة وتم رفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالمناطق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل.

كما تم أعمال تجميل الشوارع المحيطة وتم رفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالمناطق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، تزامنا مع اقتراب موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد بمنقطة بشتيل كما تم ربط أنفاق السيارات المؤدية لجراج المحطة بالشوارع المحيطة، لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى المحطة، ومنع تكدس الازدحام المرورى.

بالإضافة إلى رفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة وأعمال طلاء للعقارات والمنشآت الخدمية، وإقامة عدد من ساحات الانتظار ومواقف السرفيس أسفل المحاور المرورية الجديدة ومنها محور الفريق كمال عامر لخدمة الأهالى ومواجهة التكدسات المرورية والعشوائية.

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب