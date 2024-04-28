ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة (WADI ALMOLOUK) والتي ترفع علم مصر، ويبلغ طولها 225 م، وعرضها 32 م، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18303 أطنان تشمل: 1200 طن علف، 11254 طن يوريا، 3000 طن صويا، 1977 طن كلينكر، 872 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62147 طنًا تشمل: 6334 طن قمح، 15845 طن ذرة، 786 طن خشب زان، 5450 طن خردة، 7886 طن حديد، 7000 طن كسب صويا، 2690 طن زيت طعام، 2400 طن مولاس، 3856 طن سلاج، 9900 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1179 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 455 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2307 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48057 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186791 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2430 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5221 حركة.