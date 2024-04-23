ميناء دمياط يتعامل مع 10سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة ( SAM H ) والتي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 107 م وعرضها 14 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5982 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.... يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28868 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28868 طن تشمل: 220 طن اسمنت صب و11700 طن يوريا و5920 طن طن رمل و4724 طن كلينكر صب و50 طن مولاس و6254 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 59412 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59412 طن تشمل: 32342 طن قمح و4815 طن ذرة و5000 طن سكر و9677 طن خردة و7028 طن حديد و150 طن بضائع متنوعة و913 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 400 طن.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54188 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227940 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4941 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم ابو راضي، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 100 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية وشحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6487 حركة.