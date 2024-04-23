رئيس الأكاديمية العربية يستقبل مدير هيئة فولبريت لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالمقر الرئيسي في أبي قير بالإسكندرية، الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبريت، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهيئة فولبرايت

خلال اللقاء، استعرض الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية مع المدير التنفيذي لهيئة فولبريت، كل الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهيئة فولبرايت.

وقام "عبدالغفار" بتقديم عرض موجز عرّف من خلاله "نصيف" بالأكاديمية وفروعها داخل جمهورية مصر العربية واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبرى الجامعات في العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي بالأكاديمية.

واستعرض أيضًا رئيس الأكاديمية في حديثه الاعتمادات الدولية الحاصلة عليها الأكاديمية من أكبر هيئات الاعتمادات الدولية لكلياتها، بجانب اعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية وكذلك الشراكات مع كبري الجامعات الدولية.

من جانبها، وجهت دكتورة ماجي نصيف الشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية،على حسن الاستقبال والضيافة، مثمنة الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية في تأهيل طلابها علميًا وعمليًا.

جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء موسع مع العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية من مختلف الأفرع والكليات، حيث قدم مسئولو هيئة فولبرايت عرضًا عن الخدمات التى تقدمها الهيئة وأوجه الاستفادة منها.

الأكاديمية العربية تمنح البابا تواضروس درجة الدكتوراه الفخرية تقديرًا لجهوده في خدمة السلام والإنسانية

جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منحت أمس، درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، درجة الدكتوراه الفخرية تقديرًا لجهود قداسته في خدمة السلام والإنسانية.

وأعلن الأستاذ الدكتور إسماعيل عبالغفار، عن منح قداسة البابا تواضروس الثاني درجة الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقال رئيس الأكاديمية في حيثيات منح درجة الدكتوراه: "بعد الاطلاع على توصية المجلس التنفيذي للأكاديمية، الدورة العادية السابعة والأربعين والمنعقدة يوم السبت 20 أبريل 2024 بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة".

منح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتوراه الفخرية

وتابع: وتنفيذًا لمجلس التعليم في الأكاديمية رقم 2 لسنة 2024، قرر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، منح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، درجة الدكتوراه الفخرية نظير جهودهما في خدمة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح.

وسلم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وسعادة رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، قداسة البابا شهادة الدكتوراه الفخرية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي"، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم.