الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 135 الف طن بميناء الأسكندرية بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء الأسكندرية
ميناء الأسكندرية

 


إنتظمت حركة التداول والملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد  31 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة  ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

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تداول 2370 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

كما تم تداول 2370 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادرة والواردة حيث شكلت نسبة الحاويات الصادر 44% تقريبا من إجمالي الحاويات المتداولة عن تلك الفترة

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول  135 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

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وقد وجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين علي  رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام  بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

جدير بالذكر ان حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية  شهدت تزايدًا كبيرا خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت إرتفاعًا ضخمًا خلال شهر مارس بواقع 55.9% إذ تم تداول 673 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 432 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

كما شهدت أيضا حركة بضائع الصب الجاف بدورها إرتفاعًا كبيرًا في حجم التداول خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 30% تقريبًا حيث تم تداول 2.6 مليون طن تقريبًا خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.

وجائت البضائع المحواه في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة إذ شهدت إرتفاعا بواقع 17.1% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 وكذلك البضائع العامة والتي شهدت إرتفاعًا بواقع 10.2% عن ذات المدة.
وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر مارس 2024 إلى  6.4 مليون طن بنسبة زيادة 24.8% مقارنة بشهر مارس 2023.

 

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