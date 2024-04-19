الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ختام أسطوري للبطولة الدولية للبرمجيات في معبد حتشبسوت بالأقصر

ختام فعاليات المسابقة
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر

شهدت فعاليات البطولة الدولية للبرمجيات" icpc "ختاما أسطوريا والتى استمرت  على مدار ٥ أيام بمحافظة الأقصر حيث التقت الفرق المتنافسة من ١١١ دولة في ضيافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمام معبد الملكة حتشبسوت ليرى العالم حضارة مصر وقدراتها التنظيمة حيث تم خلال الحفل خلال فقرات فنية للفرقة القومية للفنون الشعبية وتم تكريم اللجنة المنظمة والإعلان عن أسماء الفرق الفائزة في المسابقة.

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وزارة السياحة والآثار تنظم زيارة لمعبد الكرنك بالأقصر للمشاركين فى المسابقة الدولية للبرمجة

 

بحضور الدكتور عمرو طلعت نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية.

 وحضر الحفل الختامي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت  نائبا عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية والمدير التنفيذي لـ ICPC البروفيسور ويليام باوتشر، ورئيس اللجنة التوجيهية ل ICPC الدكتور يسرى الجمال، وبيل باوتشر رئيس البطولة الدولية للبرمجة.

وفى بداية كلمته رحب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بالحضور، وقال “يسعدني ان اشارككم حفل ختام البطولة الدولية للبرمجيات نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية مضيًا يسعدني أن أكون بين كوكبة من أفضل العقول الشابة من مختلف دول العالم علي أرض الأقصر تلك المدينة ذات الجذور الضاربة في أعماق التاريخ.

وأعرب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فخره واعتزازه لقدرة مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي تنظيم هذه الفاعلية بهذا المستوى العالمي. 


وتابع قائلا: “سعدت  بما شاهدته من شباب واعد يمثلون كبريات الجامعات علي مستوي العالم مشيدا بالتنظيم الجيد وتعاون وتكاتف كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث العالمي.

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وزير الاتصالات يشهد ختام البطولة الدوليه للبرمجة "ICPC" في الأقصر

ومن جانبه قال الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، إن حجم المشاركة يؤكد حجم التقدم الكبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن دعم ورعاية القيادة السياسية لاستضافة مصر هذه المسابقة يعكس مدى الاهتمام بالعنصر البشري وبناء الإنسان وتنافس العقول.

وقال عبدالغفار، إن الهدف من تنظيم مثل هذه المسابقات والبطولات الدولية، تبادل الخبرات في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الدول الأخرى سواء على مستوى طلاب الجامعات أو طلاب المدارس، وتطوير قدراتهم في مجال البرمجة.

يذكر أن البطولة الدولية للبرمجيات شارك فيها قرابة  2500 متسابق من 111 دولة منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية.

وتعد مسابقة “The International Collegiate Programming Contest ” أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم ويتم اقامتها منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
ختام فعاليات المسابقة الدولية بالأقصر
الحفل الختامي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور المهندس عمرو طلعت الأقصر الأكاديمية العربية

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