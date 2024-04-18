الخميس 18 أبريل 2024
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مصر

تفاصيل مشاركة 10 فرق من الجامعات بالمسابقة الدولية للبرمجيات في الأقصر

الدكتور اسماعيل عبد
الدكتور اسماعيل عبد الغفار

كشف الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تفاصيل مشاركة 10 فرق من الجامعات المصرية بالمسابقة الدولية للبرمجيات التى تقام حاليا بمدينة الأقصر.

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وزير الاتصالات يشهد ختام البطولة الدوليه للبرمجة "ICPC" في الأقصر

وقال “عبد الغفار” خلال مؤتمر صحفي، إن المسابقة يشترك بها 2500 طالب من جامعات العالم، حيث يتم التنافس بينهم على تقديم أفضل الأفكار بمجال البرمجيات، التى تساهم فى خدمه قطاع الاتصالات، التى يعد نواة لخدمه باقى قطاعات الدولة.

وأضاف أن الفريق الفائز سيكون هدفًا للشركات العالمية التى تسعى إلى الفوز بتلك العقول المميزة لتطوير أنظمتها، مشيرا إلى أن ذلك دفع الشركات العالمية إلى رعايه المؤتمر.

ولفت إلى أن الأكاديمية حريصة على خروج ذلك الحدث العالمي فى أبهى صورة بعد أن تمكنت بالفوز بتنظيم ذلك الحدث من خلال كوادرها  ، مشيرا إلى أن تلك الأحداث تساهم فى خدمه قطاع الاتصالات، بجانب المساهمة فى الترويج المناطق السياحية.

جدير بالذكر ان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا العلومات، شهد  نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم توزيع الجوائز في ختام البطولة الدولية للبرمجة “ICPC” في دورتها 46 و47 المقامة في الأقصر، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور اللواء إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبيل باوتشر، رئيس البطولة الدولية للبرمجة.

وتعتبر بطولة ( ICPC) هي الحدث الأكبر والأهم في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم، حيث تجمع شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على البطولة.

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وتشهد البطولة هذا العام مشاركة ما يزيد عن 2500 من شباب العالم يمثلون 111 دولة، منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية، وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية إذ تجمع أكبر من عدد من شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على لقب البطولة.

الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بطولة ICPC الدكتور المهندس عمرو طلعت الدكتور اسماعيل المسابقة الدولية

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