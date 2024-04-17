"الاتصالات": تنظيم برنامج تدريبي حول العمل على منصات العمل الحُر للمرأة

يُنظَم برنامج منصات العمل المهني الحُرالتابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مبادرتي "قدوة تك" و"تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" برنامج تدريبي حول العمل على منصات العمل الحُر (مستقل، خمسات، Upwork،Freelancer) لمدة خمسة أيام (15 ساعة) عبر الإنترنت.



شروط الحصول على المنحة التدريبية:

- أن تكون المتقدمة من مستفيدات مبادرة قدوة-تك

- لديها خبرة أو معرفة أو تقدم خدمة تصلح للعرض على منصات العمل الحُر

- التفرغ التام لحضور التدريب لمدة ثلاث ساعات عبر الإنترنت لمدة خمسة أيام



شروط الحصول على شهادة بإتمام التدريب:

- لا تقل نسبة الحضور عن 80%

- إنشاء وتفعيل حساب خاص على منصة واحدة على الأقل من منصات العمل الحُر

- إرسال الرابط الإلكتروني للحساب، بالإضافة إلى:

- البيانات الشخصية كاملة

- الصورة الشخصية للمتدربة

- نبذة شخصية عن المتدربة

- سابقة أعمال (إن وجد)



آخر موعد للتقديم يوم 30 أبريل. لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.