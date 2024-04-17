الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": تنظيم برنامج تدريبي حول العمل على منصات العمل الحُر للمرأة

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يُنظَم برنامج منصات العمل المهني الحُرالتابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مبادرتي "قدوة تك" و"تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" برنامج تدريبي حول العمل على منصات العمل الحُر (مستقل، خمسات، Upwork،Freelancer) لمدة خمسة أيام (15 ساعة) عبر الإنترنت.

شروط الحصول على المنحة التدريبية:
-    أن تكون المتقدمة من مستفيدات مبادرة قدوة-تك 
-    لديها خبرة أو معرفة أو تقدم خدمة تصلح للعرض على منصات العمل الحُر
-    التفرغ التام لحضور التدريب لمدة ثلاث ساعات عبر الإنترنت لمدة خمسة أيام

شروط الحصول على شهادة بإتمام التدريب:
-    لا تقل نسبة الحضور عن 80%
-    إنشاء وتفعيل حساب خاص على منصة واحدة على الأقل من منصات العمل الحُر
-    إرسال الرابط الإلكتروني للحساب، بالإضافة إلى:
-    البيانات الشخصية كاملة
-    الصورة الشخصية للمتدربة
-     نبذة شخصية عن المتدربة
-     سابقة أعمال (إن وجد)

آخر موعد للتقديم يوم 30 أبريل. لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.

العمل المهني الح ر برنامج منصات وزارة الاتصالات قدوة تك تمكين الشباب للعمل المهني الح ر

مواد متعلقة

14.631 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبى منذ 6 مارس (خاص)

14 مليار جنيه حصيلة التنازل عن النقد الأجنبى لـ3 شركات صرافة منذ 6 مارس (خاص)

المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني ضمن أفضل 5 مشاريع بجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024

بالتعاون مع "الاتصالات".. مذكرة تفاهم لتطوير "مصر الخير" رقميًا

المصرية للاتصالات تعلن استقالة محمد شمروخ لتكليفه بالعمل رئيسًا تنفيذيًا لجهاز تنظيم الاتصالات

تكليف المهندس محمد شمروخ بمهام الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

اقتصادى: رفع حد السحب اليومى بالبنوك رسالة طمأنة للشركات والأفراد والمستثمرين

خبير: رفع الحد الاقصي للسحب من البنوك يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل|درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

حبيبة الشماع ليست الأولى.. فيفيان الفقى تفضح سائق أوبر.. ماذا حدث؟

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية