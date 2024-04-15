اقتصادى: رفع حد السحب اليومى بالبنوك رسالة طمأنة للشركات والأفراد والمستثمرين

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك للأفراد والشركات بقيمة "250 ألف" جنيه، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM، جاء في توقيت مهم لزيادة عدد المتعاملين مع المصارف وتوفير السيولة اللازمة والتيسير عليهم، موضحًا أن القرار يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصادي المصري.

وأوضح "غراب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار يمثل رسالة طمأنة للشركات والأفراد والمستثمرين المتعاملين مع البنوك بتوافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع وباستخدام البطاقات من الماكينات بالشوارع في أي توقيت بعد انتهاء العمل بالأوقات الرسمية في البنوك.

وأشار إلى أن القرار يعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويعطي مرونة لهم في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، إضافة إلى أن القرار سيكون له دور كبير في زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي، موضحًا أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لديها عمالة يومية كما يحفز النشاط التجاري.

واختتم: القرار يلبي مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق، إضافة إلى أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي يقلل الضغط على فروع البنوك ويقلل من التزاحم.