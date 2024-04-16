14 مليار جنيه حصيلة التنازل عن النقد الأجنبى لـ3 شركات صرافة منذ 6 مارس (خاص)

جمعت 3 شركات صرافة حكومية حصيلة دولارية من بيع النقد الأجنبي، بلغت قيمتها 14.11 مليار جنيه، منذ يوم 6 مارس الماضي حتى 15 أبريل الجاري.

وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.

وقال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلي، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 7.800 مليار جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، موضحًا أن تعاملات أمس الإثنين سجلت 304 ملايين جنيه.

وأضاف محيي الدين، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن فروع الشركة البالغة 89 فرعًا شهدت إقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال يومي السبت والأحد آخر يومين في إجازة العيد للتنازل وبيع العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، ما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري، متوقعًا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبي نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

في نفس السياق، قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن إجمالي حصيله تنازلات المصريين عن النقد الأجنبي بلغت 5.650 مليار جنيه (خمسة مليارات وستمائة وخمسين مليون جنيه) منذ قرار التسعير العادل لصرف الجنيه حتى 15 أبريل، في حين بلغت حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية خلال أمس الإثنين بلغت نحو 225 مليون جنيه.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%، يليه الريال السعودي بنسبة 22%، ثم اليورو بنسبة 13%؜، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، والجنيه الإسترليني بنفس النسبة، وعملات مختلفة بنسبة 0.5%.

إقبال كثيف

وتابع "ما زال الإقبال كثيفًا على فروع الشركة المنتشرة فى كل المحافظات وعددها 71 فرعًا، للتنازل عن العملات الأجنبية طوال فترة العمل"، مشيرًا إلى أن مواعيد العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة 4 عصرًا.

وأشار محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 660 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.