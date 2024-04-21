الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

النقل تنشرصورًا لتقدم الأعمال لتنفيذ مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط

مشروع تحيا مصر بميناء
مشروع تحيا مصر بميناء دمياط

نشرت وزارة النقل صورا لتقدم الأعمال لتنفيذ مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط الذى يتم  تنفيذه في إطار خطة شاملة لتطوير كل الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100 %.

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زيادة طاقة  تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة

 وسيسهم المشروع في زيادة طاقة  تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجستي المتكامل (طنطا/ المنصورة/ دمياط)، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا– خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط– الميناء الجاف بدمياط الجديدة– ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي).

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جدير بالذكر انه عقب زيارته أمس التفقدية لميناء دمياط، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية قال في بدايتها: استكمالًا للجولة التي بدأناها في محافظة دمياط، التي كان في بدايتها متابعة تطوير مبنى المحافظة ومبنى السيطرة والأمن والمركز التكنولوجي وممشى كورنيش النيل في مدينة دمياط وبعض مشروعات التطويرالأخرى، حرصت على الإدلاء بالتصريحات التليفزيونية هنا في ميناء دمياط حيث أن أعمال تطوير ميناء دمياط ستكتمل بالكامل في عام 2027، وسيكون إضافة هائلة للبنية الأساسية في مصر، وذلك بالنظر لما يتميز به ميناء دمياط من موقع جغرافي متميز وطبيعته وقربه من الدلتا والقاهرة الكبري، وهو ما يشجع الشركات العالمية على التواجد.

وأكد مدبولي أنه على غرار ما يحدث في مختلف الموانئ المصرية، فإننا نحرص قبل انتهاء عملية التطوير على التعاقد مع الشركات العالمية على تشغيل وإدارة الميناء، وهو ما تم في ميناء دمياط، حيث تم التعاقد مع واحد من أكبر التحالفات العالمية لتشغيل المحطة، وقد تم البدء بالفعل.

مشروع تحيا مصر بميناء دمياط
مشروع تحيا مصر بميناء دمياط
مشروع تحيا مصر بميناء دمياط
مشروع تحيا مصر بميناء دمياط
مشروع تحيا مصر بميناء دمياط
مشروع تحيا مصر بميناء دمياط
وزارة النقل مشروع محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوجيهات الرئاسية

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