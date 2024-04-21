تداول 17 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 685 شاحنة و150 سيارة، وشملت حركة الواردات 10000 طن بضائع، 378 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 307 شاحنة و15 سيارة.

ووصول 6000 طن ردة لميناء بورتوفيق

حيث شهد سفاجا استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طن، 300 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهي بريدج، ايلة واور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة IRIS OF SEA وعلي متنها 6000 طن ردة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1370 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الاحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضي بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة وذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي حققت موانئ البحر الاحمر تداول 668 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر مارس الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 196 ألف طن وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وبما يساهم في زيادة حركة الصادرات المصرية، والعمل نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانئ التابعة للهيئة، وتعظيم تنافسية تلك الموانئ على المستوى العالمي، وأضاف ان زيادة الصادرات عبر موانئ الهيئة يأتي نتيجة لما بذلته الدولة من جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوي البنية التحية في مصر، وربط الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة نقل متكاملة من طرق وسكك حديدية لتسهيل نقل البضائع والمحاصيل.