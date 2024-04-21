موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضى

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تحقيق تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضي بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى في إطار تعليمات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي.

وأوضحت الهيئة أن الصادرات سجلت تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

ميناء سفاجا : تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 196 ألف طن، وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن، وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32 ألف طن فوسفات.

ووجّه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، وبما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية، والعمل نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانئ التابعة للهيئة، وتعظيم تنافسية تلك الموانئ على المستوى العالمي، وأضاف أن زيادة الصادرات عبر موانئ الهيئة تأتي نتيجة لما بذلته الدولة من جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية، من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحية في مصر، وربط الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة نقل متكاملة من طرق وسكك حديدية لتسهيل نقل البضائع والمحاصيل.