الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضى

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تحقيق تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضي بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى في إطار تعليمات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي.

وأوضحت الهيئة أن الصادرات سجلت تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

txt

وزارة النقل تخاطب "الأعلى للسيارات" بمقترحات لتوطين صناعتها فى مصر

 

 ميناء سفاجا : تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 196 ألف طن، وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن، وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32 ألف طن فوسفات.

txt

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تطوير ميناء دمياط لدعم الصادرات المصرية

ووجّه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، وبما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية، والعمل نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانئ التابعة للهيئة، وتعظيم تنافسية تلك الموانئ على المستوى العالمي، وأضاف أن زيادة الصادرات عبر موانئ الهيئة تأتي نتيجة لما بذلته الدولة من جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية، من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحية في مصر، وربط الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة نقل متكاملة من طرق وسكك حديدية لتسهيل نقل البضائع والمحاصيل.

هيئة موانئ البحر الاحم بضائع عامة خلال شهر مارس ميناء سفاجا اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة البضائع بالموانئ البحرية

مواد متعلقة

ختام أسطوري للبطولة الدولية للبرمجيات في معبد حتشبسوت بالأقصر

تفاصيل مشاركة 10 فرق من الجامعات بالمسابقة الدولية للبرمجيات في الأقصر

بتكلفة 9.5 مليار جنيه.. الأتوبيس الترددي قريبًا على الدائري

تنظمها "العربية للعلوم".. اختتام فعاليات البطولة الدولية للبرمجة بالأقصر اليوم

الـ VIP.. مواعيد القطارات خط القاهرة - أسوان للذهاب والعودة

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

تعاون جديد لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة ميناء برنيس البحرى

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الأكثر قراءة

عاجل| لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"لا خسائر".. السيطرة على حريق مروع بمسجد عبد الرحمن في الباجور

التفاصيل الكاملة لمقتل سائق توك توك وضبط الجاني في المنوفية

بسبب خلافات مالية.. محاكمة عامل قتل شابا في المطرية

حكاية مآساوية في قرية طه شبرا.. مقتل شاب على يد شخصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل