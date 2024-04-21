رئيس هيئة سكك الحديد: توريد 73 عربة قوى كهربيـة مع مصنع "سيماف"

كشف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية منها توريد عدد 73 عربة قوى كهربية مع مصنع سيماف، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث نظم الإشارات بخط (الأقصر / السد العالي) شاملًا أعمال هندسة السكة بطول 224 كم.

وأضاف رئيس الهيئة لـ"الدستور"، أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ ازدواج وتطوير نظم الإشـارات على الخطوط المفردة عالية الكثافة (قليوب / منـــوف / طنطا)، (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق)، (طنطا / ميت غمر / الزقازيق) كما يتم ربط القطار الديزل أبو سمبل / وادى حلفا بمشروع القطار الكهربائى السريع القاهرة / أبو سمبل.

وأشار إلى إنشاء خط مطروح / ميناء جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا/ السلوم بإجمالى طول 300 كم، مؤكدا أنه سيتم إعادة تأهيل خط قنا / أبو طرطور بطول 468 كم.