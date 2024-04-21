"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، حيث يتم تنفيذ المحطة على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، كما تم تخطيط المنطقة المحيطة بالمحطة لتتوافر عدة مواقف سطحية لسيارات الأجرة وسيارات الملاكي، إضافة إلى تنفيذ منطقة استثمارية تجارية (مول تجاري) ومساحات خضراء، لتتواكب مع متطلبات الوقت الحالي وإمكانيات التوسع المستقبلي.

وحصلت محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة 2022م طبقًا لـ"ENR" العالميـة.