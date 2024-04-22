الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد وخدمات السوبرجيت لنقل الركاب الخارجية والداخلية (إنفوجراف)

السوبرجيت
السوبرجيت

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الأتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجيدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة، وكذلك رحلات العمرة.

مواعيد السوبر جيت

وتستعرض الدستور خدمات السوبرجيت لنقل الركاب لمختلف المحافظات، وننشر في التقرير التالي، خدمات الأتوبيسات المكيفة التي توضحها السوبر جيت، للتيسير على المواطنين في معرفة مواعيد الأتوبيسات التي يرغبون في الحجز فيه.

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الـ VIP.. مواعيد القطارات خط القاهرة - أسوان للذهاب والعودة

خدمات السوبر جيت 


 تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)  إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والدخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني.


* تقدم الشركة خـــــدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذاكية صديقـــــــة للبيئة
* يبلغ أجمالـــــــي عــــــــدد الخطــــــــــــوط علـي مستوي الجمهوريــة (36) خـط.
* تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.
* يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الاسكندريه - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقه المنيا اسيوط قنا سوهاج الاقصر سفاجا نوبيع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصوره).

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 فى محافظات مصر

قسم السياحة بالشركة:


* تم التعاقد مع مجموعه من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، وسيتم توصيل العميل إلى الفندق وبالإضافة للحجز عن طريق الفندق في العودة.

رحلات العمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية 

الشركة توفر لعملائها تسيير  رحلات عمرة الى الاماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة -  المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:
1. الطيران:سعودى ومصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره)او(القاهره/جده-المدينه/القاهره)
2. الانتقالات الداخليه بالمملكه باتوبيسات حديثه
3. مزارات المدينه المنوره ومكه المكرمه
4. رسوم التأشيرة
5. باركود وزاره السياحة
6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية

•   للحجز والاستعلام:
* 01010037736 Whatsapp  + call   
* 01010038808    Whatsapp +  call
* 01010303067    Whatsapp +  call
* 19157

مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
مواعيد السوبر جيت
رحلات العمرة معدلات البحث الاتوبيسات المكيفة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة للركاب مختلف المحافظات

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