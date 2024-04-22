فرص عمل جديدة لحديثى التخرج بالقطار الكهربائى السريع بوجه قبلى

طلبت شركة SIAC إحدى الشركات العاملة فى القطار الكهربائى السريع مهندسين حديثي التخرج دفعات (2021 -2022 -2023) من تخصصات (مدني- عمارة- ميكانيكا- كهرباء) ساكني وجه قبلى للعمل فى مشروع "القطار السريع" وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين في المحافظات الآتية: محافظة المنيا- محافظة أسيوط- محافظة الأقصر- محافظة قنا- محافظة أسوان، على أن يتوجه المهندس إلى مقر نقابة المهندسين بهذه المحافظات للتواصل مع ممثلي الشركة بخصوص الوظائف.

شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية

يذكر أن وزارة النقل أكدث أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر)، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة، سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وأشارت إلى أنه يتم خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وأشارت الوزارة إلى أهمية المشروع فى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر- السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة)، ما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة، كما ستسهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.