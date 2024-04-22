تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 560 شاحنة و30 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 373 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 187 شاحنة و10 سيارات.



داول 3050 طن بضائع

يستعد سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050 طن، 365 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) 4 سفن وهي بريدج، ايلة، كوين نفرتيتي واور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الاحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضي بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.



يأيت ذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي حققت موانئ البحر الاحمر تداول 668 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر مارس الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.



شهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 196 ألف طن وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32ألف طن فوسفات.