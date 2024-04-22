الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 560 شاحنة و30 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500  طن بضائع، 373 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 187 شاحنة و10 سيارات. 

txt

وزارة النقل تنشر صورًا لتقدم الأعمال بمشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع


داول 3050 طن بضائع 

يستعد سفاجا اليوم  لاستقبال السفينة  بوسيدون اكسبريس، فيما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050  طن، 365 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) 4 سفن وهي بريدج، ايلة، كوين نفرتيتي  واور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست.

txt

وزير النقل يبحث مع السفير المجرى مستجدات تصنيع 1350 عربة سكة حديد


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الاحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضي بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.


يأيت ذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي حققت موانئ البحر الاحمر تداول 668 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر مارس الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.


شهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 196 ألف طن وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32ألف طن فوسفات.

هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن أرصفة موانئ بضائع عامة ميناء سفاجا

مواد متعلقة

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة

رئيس هيئة سكك الحديد: توريد 73 عربة قوى كهربيـة مع مصنع "سيماف"

جدول مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية "التالجو والمكيف والروسي".. ذهاب وعودة

تداول 17 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

النقل تنشرصورًا لتقدم الأعمال لتنفيذ مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط

موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضى

ختام أسطوري للبطولة الدولية للبرمجيات في معبد حتشبسوت بالأقصر

تفاصيل مشاركة 10 فرق من الجامعات بالمسابقة الدولية للبرمجيات في الأقصر

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل|الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

صندوق أسرار ميريت صلاح السعدني.. من رفض الواسطة إلى التربية الريفية الأصيلة (فيديو)

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يستقيل بعد تحمله مسئولية أحداث 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى