الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل، قرارًا بنزع ملكية أراضي وعقارات في محافظة الإسكندرية، لاعتبارها ضمن المنفعة العامة من أجل توسعة الطريق بين "الإسكندرية - مطروح".

تفاصيل القرار

ونص قرار الوزير المنشور في الجريدة الرسمية على أن "تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية، نواحي الدير المستجد قسم الدخيلة – أبو صير - قسم برج العرب - كرير قبلي قسم برج العرب - كرير بحري قسم برج العرب في نطاق محافظة الإسكندرية".

وأضاف القرار: "الأراضي والعقارات تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية - مطروح من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101 بطول 80 كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة".

وواصل جاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية - مطروح من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101 بطول 80 كيلو متر في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

جدير بالذكر ان وزارة النقل بدأت العمل فى مترو الإسكندرية حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بخط أبو قير لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية، كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بين “المعمورة - البصيلي” واختصار قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة.