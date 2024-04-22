بـ2.6 مليار جنيه.. إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر

أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل أنه جاري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها موانئ البحر الأحمر، حيث تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا على مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وكذا تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه.

إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 مترا بتكلفة 74 مليون جنيه

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 مترا بتكلفة 74 مليون جنيه، مؤكدا أنه جاري إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 ألف م2 بتكلفة 2،6 مليار جنيه ويتم إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير كافة الموانىء المصرية وذلك من خلال عدة محاور، المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، مشيرا إلى أن هذه الممرات هى ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور.

وأوضح المصدر أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر واهمها موانئ برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - ابو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة، بالاضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.