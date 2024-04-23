الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

احتفالًا بذكرى تحرير سيناء.. فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا.. غدا

متحف السكك الحديدية
متحف السكك الحديدية

 

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشاركة  فى الاحتفالات بعيد تحرير سيناء تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر  رئيس الهيئة من خلال  فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا، غدا الأربعاء من التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأشارت الهيئة فى بيان لها، اليوم أن متحف السكة الحديد واحد من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم افتتاحه فى 15 يناير 1933، ثم إعادة تطويره وافتتاحة فى مارس 2016، يتيح لزائريه إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية فى مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، كذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة، كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.

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 تشغيل كوبرى سكة حديد الفردان

جدير بالذكر أن عدد من  قيادات السكة الحديد تفقدوا كوبرى سكة حديد الفردان تمهيدا لتشغيله فى أعياد سيناء فى المسافة من محطة القنطرة شرق بالإسماعيلية إلى محطة بئر العبد بسيناء.

يقع كوبرى الفردان شمال الإسماعيلية بحوالى 11 كم، ويعتبر الأول من نوعه في العالم كأطول كوبرى سكة حديد معدني متحرك ويربط سيناء بشبكة السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء. 

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بدأت وزارة النقل فى ديسمبر 2022 تجديد الكوبري القديم، وإنشاء كوبري جديد على قناة السويس الجديدة، بالتزامن مع تأهيل وازدواج الكوبري القديم على قناة السويس الغربية، وازدواج المسافة بينهما لمسير القطارات .

وتضمنت الأعمال التي تم الإنتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 متر وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين ربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس.

متحف السكك الحديدية
متحف السكك الحديدية
متحف السكك الحديدية
متحف السكك الحديدية
متحف السكك الحديدية
متحف السكك الحديدية
متحف السكك الحديدية
متحف السكك الحديدية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر قيادات السكة الحديد وزارة النقل توجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة متاحف السكك الحديدية في العالم الهيئة

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