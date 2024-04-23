ينشر موقع “الدستور” خريطة الخط الثالث للقطار السريع "قنا-الغردقة-سفاجا"، والذي يمتد مساره من المحطة التبادلية مع الخط الثاني (محطة قنا)، إلى الغردقة شرقا ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالي 225 كم.

تبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230كم/ الساعة بعدد 6 قطارات، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة بعدد 12 قطارا، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة لـ6 قطارات، ويشمل المشروع 3 محطات بواقع 3 محطات قطار سريع ومحطة إقليمية هي (الغردقة، سهل حشيش، سفاجا).

القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مرسى مطروح) الخط الأخضر

القطار الكهربائى السريع (العين السخنة-مرسى مطروح)، الخط الأخضر، من نوعية

السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة (HSR)، وهي نوع جديد من نقل الركاب بالسكك الحديدية أسرع وأكثر راحة من القطار العادي، من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات 250 كم / ساعة.

يتميز القطار السريع بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني.

وسيساهم هذا المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، وتنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط.

بيانات أولية عن المشروع

يمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم و21 محطة و13 محطة قطار سريع، و8 محطات إقليمية، وسيفذ خلال 24 شهرل، والسرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، والتشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.



